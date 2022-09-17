Збірна України в рамках матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу із Socca зіграє проти національної команди Німеччини.

У минулому матчі на стадії 1/8 фіналу була обіграна збірна Словенії з рахунком 2:0.

До вашої уваги онлайн-трансляція матчу. Початок о 20:45 за київським часом.

Всі поточні результати України у групі виглядають так:

11 вересня
Україна – Туніс – 11:1

13 вересня
Португалія – Україна – 2:2

14 вересня
Україна – Аргентина 11:0

15 вересня
19:00. Англія – Україна 1:7

16 вересня
Україна - Словенія 2:0

Socca — різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин.