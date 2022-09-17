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Пропонуємо вашій увазі трансляцію зустрічі.

Збірна України в рамках матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу із Socca зіграє проти національної команди Німеччини.

У минулому матчі на стадії 1/8 фіналу була обіграна збірна Словенії з рахунком 2:0.

До вашої уваги онлайн-трансляція матчу. Початок о 20:45 за київським часом.

Всі поточні результати України у групі виглядають так:

11 вересня

Україна – Туніс – 11:1

13 вересня

Португалія – Україна – 2:2

14 вересня

Україна – Аргентина 11:0

15 вересня

19:00. Англія – Україна 1:7



16 вересня

Україна - Словенія 2:0

Socca — різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин.