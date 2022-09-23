Другое

Федерація не назвала футболісток, які висунули вимогу.

Відразу 15 футболісток можуть залишити збірну Іспанії після того, як Королівська іспанська футбольна федерація відхилила їхню вимогу щодо зміни головного тренера. Про це повідомляє прес-служба федерації.

Керівництво федерації отримало ідентичні електронні листи від 15 футболісток, в яких вони вимагають змінити головного тренера Хорхе Вільду — інакше вони відмовляться від своїх місць у складі національної команди.

Також футболістки зазначили, що ситуація, що виникла, значно вплинула на їх здоров'я та емоційний стан.

"Федерація не дозволить гравцям ставити під сумнів наступність національного тренера та його тренерського штабу, оскільки це не входить до їхніх обов'язків. Такі маневри шкідливі і не відповідають цінностям футболу та спорту. Це більше, ніж спортивне питання, це питання гідності. Це безпрецедентна ситуація у історії футболу, як чоловічого, так і жіночого, в Іспанії та в усьому світі", — йдеться у заяві федерації.

Федерація не почала розкривати імена футболісток, які зробили заяви, але ЗМІ зазначають, що серед них не було володарки Золотого м'яча Олексії Путельяс.

Зазначимо, що в останньому матчі жіноча збірна Іспанії обіграла Україну з рахунком 5:0. Після восьми ігор відбіркового етапу ЧС-2023 Іспанія набрала всі 24 очки, вигравши вісім матчів з різницею м'ячів 53:0.