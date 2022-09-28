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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У вівторок, 27 вересня:

Національна збірна України завершила груповий етап Ліги націй УЄФА нічиєю проти Шотландії (0:0), що не дозволило їй залишити дивізіон B.

Молодіжна збірна України віком до 21 року влаштувала розгром Словаччини (3:0) та здобула перепустку на Євро-2023.

Нападник Андрій Ярмоленко став рекордсменом за кількістю зіграних матчів у складі національної збірної України.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.