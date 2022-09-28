Форвард висловився про інцидент під час товариського матчу.
Рішарлісон, фото twitter
28 вересня 2022, 17:55
Нападник збірної Бразилії та Тоттенгема Рішарлісон заявив, що необхідно відшукати та покарати фаната, який кинув у нього банан під час товариського матчу між Бразилією та Тунісом (5:1).
"Я обговорював цю ситуацію з Роберто Фірміно і сказав йому, що дякувати Богові, що я не відразу побачив це, тому що не знаю, що міг би накоїти в пориві люті. Сподіваюся, цього фаната знайдуть і покарають. Нехай це стане уроком для решти", — підсумував форвард.
Офіційної реакції від вищих футбольних інстанцій наразі не відбулось.