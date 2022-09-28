Італія

Алленаторе Скуадри Адзурри має амбіційні плани.

Головний тренер збірної Італії дав коментар після матчу Ліги націй з Угорщиною (2:0).

"Моя мета з Італією — виграти Чемпіонат світу 2026 року у Північній Америці! Збірна відкрита для всіх гравців, навіть для тих, хто поводився погано, якщо вони попросять вибачення перед іншими..." — передає слова Манчіні відомий італійський журналіст Ніколо Скіра.

Прізвища футболістів, які поводилися погано, 57-річний фахівець не назвав.

Зазначимо, що італійці пропустять найближчий Мундіаль, який пройде з 20 листопада по 18 грудні 2022 року у Катарі. Наступна світова першість відбудеться влітку 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, після гри з Угорщиною (2:0) Манчіні вийшов на третє місце в історії Скуадри Адзурри за кількістю перемог.