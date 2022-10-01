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Українець подвоїв перевагу Брюгге.

Український захисник Брюгге Едуард Соболь забив прекрасний м'яч зі штрафного удару у матчі своєї команди проти Мехелена, у складі якого раніше виступав Мар'ян Швед. На початку другого тайму наш співвітчизник зробив рахунок 2:0.

Нагадаємо, що 27-річний лівий оборонець вийшов на гру з перших хвилин попри те, що через травму пропустив матчі збірної України. Роман Яремчук з'явився на полі за 5 хвилин після голу Едуарда.

Наразі триває середина другого тайму, рахунок не змінюється.

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