Ліга націй

Дивіться огляд гри Ліги націй на Football.ua.

У заключному матчі шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону У збірна Румунії впевнено обіграла національну команду Боснії і Герцоговини (4:1).

У складі румунів результативними ударами відзначилися Ман, Раціу та Пушкаш, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Джеко.

Незважаючи на перемогу, Румунія залишила Дивізіон В, набравши сім очок.

Огляд матчу

Румунія - Боснія і Герцоговина 4:1

Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Раціу, 79 — Джеко, 77.

Джерело: MEGOGO