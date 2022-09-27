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РУМУНІЯ - БОСНІЯ І ГЕРЦОГОВИНА, WWW.NFSBIH.BA
27 вересня 2022, 08:45
У заключному матчі шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону У збірна Румунії впевнено обіграла національну команду Боснії і Герцоговини (4:1).
У складі румунів результативними ударами відзначилися Ман, Раціу та Пушкаш, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Джеко.
Незважаючи на перемогу, Румунія залишила Дивізіон В, набравши сім очок.
Огляд матчу
Румунія - Боснія і Герцоговина 4:1
Голи: Ман, 38, Пушкаш, 73, 86, Раціу, 79 — Джеко, 77.
Джерело: MEGOGO