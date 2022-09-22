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Скандальний поєдинок все ж може відбутись.

Очільник Футбольного союзу Боснії та Герцеговини Віко Зелькович розповів, коли приймуть остаточне рішення щодо матчу між збірною його країни та росією.

"Поки що маємо ситуацію, що матч узгоджений. Але остаточне рішення приймемо 10 жовтня. Надто велика негативна енергетика деяких ЗМІ та людей з приводу цього матчу.

Кожен має право на власну думку, але це не означає, що вона має зобов’язувати інших і що вони повинні думати так само. Це просто товариський футбольний матч", — зазначив Зелькович.

Раніше повідомлялось, що через цей матч УЄФА може відсторонити збірну Боснії та Герцеговини, а також виключити команду зі всіх своїх фінансових програм. Нагадаємо, матч росія — Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.