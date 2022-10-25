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50-річний француз незабаром очолить якусь команду.

Відомий у минулому футболіст і колишній головний тренер мадридського Реалу Зінедін Зідан заявив, що незабаром повернеться до тренерської роботи.

"Я скоро повернуся. Зачекайте ще трохи. Незабаром. Я близький до того, щоб знову повернутися до тренерської роботи", — наводить слова Зідана Goal.com з посиланням на RMC Sport.

Нагадаємо, Зідан очолював Реал з 2016 до 2021 року з перервою (з травня 2018 року до березня 2019 року).

Під керівництвом Зідана "вершкові" двічі виграли Ла Лігу, тричі Лігу чемпіонів, двічі клубний чемпіонат світу та одного разу Суперкубок УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Аллегрі в Ювентусі.