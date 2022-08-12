Іспанія

Новий поворот у кар'єрі француза.

24-річний голкіпер Райо Вальєкано Люка Зідан за крок від переходу до іншого іспанського колективу — Жирони. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

Журналіст зазначає, що син легенди світового футболу перебереться до Каталонії у статусі вільного агента. Зазначимо,що Люка Зідан є вихованцем мадридського Реалу.

Нагадаємо, у цьому сезоні Жирона буде новачком іспанської Ла Ліги. Її склад може поповнити колишній гравець Еспаньйола. Також клуб зацікавлений у трансфері гравця Барселони.