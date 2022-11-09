ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Через травму Англія залишилась без основного правого захисника.

Захисник Челсі та збірної Англії Ріс Джеймс не зіграє на чемпіонаті світу через травму коліна. Про це повідомляє SkySports.

Джеймс прилетів у Дубай, щоб пройти інтенсивну програму реабілітації. Але через побоювання з приводу травм іншого ключового правого захисника збірної Англії Кайла Вокера і півзахисника Калвіна Філліпса, Саутгейт прийняв рішення не включати Ріса у заявку, про що сказав футболісту.

Цього сезону захисник провів 11 матчів за Челсі у всіх турнірах. Захисник забив два голи й віддав дві результативні передачі.

Сьогодні стало відомо, що в Катар не поїде зірка Баварії на збірної Сенегалу Садьо Мане.