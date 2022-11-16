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Команда Ліонеля Скалоні не програє вже 36 матчів поспіль.

Сьогодні, 16 листопада, збірна Аргентини у товариському матчі впевнено обіграла ОАЕ з рахунком 5:0.

Команда Ліонеля Скалоні продовжила свою безпрограшну серію до 36 матчів. Таким чином до абсолютного рекорду серед збірних, який утримує Італія, залишилася одна гра.

Італія не програвала в період з 2018 до 2021 року протягом 37 матчів поспіль.

Свій наступний матч Аргентина проведе на груповому етапі ЧС-2022 у Катарі, а її суперником буде Саудівська Аравія. Потім буде зустріч із Мексикою.