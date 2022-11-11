ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Склад одного з фаворитів майбутнього чемпіонату світу.

Збірна Аргентини оголосила заявку на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі. У заявці 26 футболістів, серед яких головні зірки "альбіселесте" — Ліонель Мессі, Пауло Дібала, Лаутаро Мартінес, Хоакін Корреа, Родріго Де Пауль та інші. Знайшлося місце навіть для молодого нападника Ман Сіті Хуліана Альвареса.

Аргентинці потратили в одну групу з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею. Перший матч вони проведуть вже 22 листопада проти Саудівської Аравії.