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Гравець Челсі наважився на дальній постріл і не прогадав.

Сьогодні, 17 листопада, збірна Марокко зіграла спаринг з командою Грузії. Поєдинок завершився переконливою перемогою учасників чемпіонату світу з рахунком 3:0.

У першому таймі Ен Несірі й Зієш вивели свою команду вперед, а у другій половині зустрічі Буфаль з пенальті поставив крапку в матчі.

Звичайний товариський поєдинок так би й пройшов повз увагу широкого кола вболівальників, якби не шедевральний гол Хакіма Зієша. Гравець Челсі побачив, що голкіпер суперників далеко вийшов від воріт та наважився на удар з центру поля.

Ziyech is READY 👏 pic.twitter.com/Kj3TuP0WH6 — JD Football (@JDFootball) November 17, 2022

Нагадаємо, новий тренер Челсі Поттер не розраховує на Зієша, тому марокканець може повернутись в Аякс.