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Португалець є агентом багатьох зірок світового футболу.

Сьогодні відбулася церемонія нагородження Globe Soccer Awards. Найкращим гравцем визнано Каріма Бензема, а тренером — Карло Анчелотті.

Нагородили також найвідомішого агента сучасності — Жорже Мендеша. Він переміг в номінації "Найкращий агент року".

Найвідоміший клієнт Мендеша — Кріштіану Роналду. Також португалець курує таких гравців як Давід Де Хеа, Анхель Ді Марія, Дієго Коста та Хамес Родрігес.

Відзначимо, що Мендеш 9 разів ставав найкращим агентом року.