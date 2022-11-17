ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Найгірші прогнози щодо лідера сенегальської збірної підтвердились.

Лідер збірної Сенегалу Садіо Мане не зможе зіграти на чемпіонаті світу, про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, футболіст не зможе допомогти своїй збірній через те, що не встиг відновитись від травми, яку отримав в матчі за Баварію.

Нагадаємо, що попри пошкодження, тренер збірної все-таки заявив Мане на чемпіонат світу. Таким рішенням були дуже незадоволені у Баварії.