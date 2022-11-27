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Іспанець міг тренувати бразильців.

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес відмовився приєднуватися до тренерського штаба Бразилії, бо не хотів бути асистентом.

"Це була несподівана можливість. Я спілкувався з ними через свого агента. У мене була можливість приєднатися до тренерського штабу Тіте та працювати з ним.

Проте хотів бути головним тренером та дочекався можливості, очоливши Барселону. Я сказав би, це була історична нагода. Я знаходжуся там, де хочу бути, – у найкращому клубі світу, у клубі, який у моєму серці", — наводить слова Хаві Goal.

Нагадаємо, що Хаві вважає, що буде звільнений з Барселони, якщо з ним на чолі команда не виграє трофеїв.