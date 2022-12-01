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Легенда Динамо привів свій клуб до чемпіонського титулу.

12 листопада ташкентський Пахтакор оформив перемогу у чемпіонаті Узбекистану, обігравши у дербі Буньодкор.

З червня цього року "народу команду" очолює Максим Шацьких, відомий виступами у складі київського Динамо, Арсеналі, одеського Чорноморця та ужгородської Говерли. Також Шацьких працював у Динамо асистентом Олександра Хацкевича.

У підсумку саме 44-річного спеціаліста було визнано найкращим тренером листопада в узбекистанській Суперлізі. Найкращим гравцем місяця став сербський нападник "левів" Драган Черан.

У энг яхшиси!



Максим Шацких Суперлигада ноябрь ойининг энг яхши мураббийи деб топилди pic.twitter.com/07ef3r6e3k — FC Pakhtakor (@Pakhtakor_fc) November 18, 2022

При цьому Шацьких не потрапив до переліку найкращих тренерів сезону. Можливо це пов'язано з тим, що він працював у команді лише протягом другої частини чемпіонату.

Нагадаємо, у тренерському штабі легенди Динамо працюють двоє українців, а у складі Пахтакору грає наш співвітчизник Олександр Насонов.