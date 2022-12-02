Саудівський клуб готовий запропонувати неймовірні умови для португальця, але наступного літа.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
02 грудня 2022, 11:31
Ще один клуб із Саудівської Аравії — Аль-Хіляль, готовий поборотися за нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, саудівський клуб готовий запропонувати 37-річному португальцю неймовірний контракт, але зможе це зробити лише наступного літа.
Також зазначається, що представники керівництва Аль-Хіляля вже контактували з португальцем, який нещодавно залишив Манчестер Юнайтед та став вільним агентом.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аль-Наср запропонував Роналду контракт на 200 мільйонів євро за сезон за згодою до 2025 року.