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Саудівський клуб готовий запропонувати неймовірні умови для португальця, але наступного літа.

Ще один клуб із Саудівської Аравії — Аль-Хіляль, готовий поборотися за нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, саудівський клуб готовий запропонувати 37-річному португальцю неймовірний контракт, але зможе це зробити лише наступного літа.

Також зазначається, що представники керівництва Аль-Хіляля вже контактували з португальцем, який нещодавно залишив Манчестер Юнайтед та став вільним агентом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аль-Наср запропонував Роналду контракт на 200 мільйонів євро за сезон за згодою до 2025 року.