ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

68-річний фахівець похвалив ексгравця Манчестер Юнайтед.

Жорже Жезуш добре відгукнувся про нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду.

"Я розумію ситуацію, в якій опинився Кріштіану Роналду. У нас добрі стосунки.

Роналду є прикладом для всіх гравців світу. Йому не потрібні гроші. Він досі грає з тією ж пристрастю, що й у ранні роки. Це свідчить, як він любить футбол. Так і стають великими гравцями", – наводить слова тренера Фенербахче Record.

Нагадаємо, що після скандального інтерв'ю Роналду став вільним агентом.