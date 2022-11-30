ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua зібрав символічну збірну з зірок світового футболу, які востаннє виступлять на чемпіонаті світу.

Ось и підходить до свого завершення групова стадія чемпіонату світу з футболу та попереду все найцікавіше!

Для низки гравців цей мундіаль став першим в кар'єрі й, можливо, навіть тріумфальним. Але для багатьох світових зірок цей чемпіонат буде останнім в професійній кар'єрі, як, наприклад, для Ліонеля Мессі, від якого чекають, що він зможе повторити досягнення Дієго Марадони та привезти в Аргентину Кубок світу. Для володаря семи Золотих м'ячів це останній шанс.

Ви здивуєтесь, але неймовірна кількість світових зірок востаннє будуть насолоджуватись футбольною атмосферою чемпіонату світу. Football.ua зібрав збірну з футболістів, для яких цей чемпіонат світу буде останнім в професійній кар'єрі.

Голкіпер: Мануель Ноєр. Німеччина. 36 років.

Страж воріт збірної Німеччини має за своїми плечима 3 чемпіонати світу, один з яких став тріумфальним. У 2014 році Мануель був одним із головних механізмів Манншафт на ЧС. Наразі Ноєру 36 років.

Він демонструє найвищий рівень майстерності в Баварії та здатний допомогти німцям поборотися за черговий успіх, але на наступному мундіалі на нього вже не зможуть розраховувати через поважний футбольний вік.

Правий захисник: Дані Алвес. Бразилія. 39 років

Поява Дані Алвеса в заявці збірної Бразилії не стала несподіванкою. Головний тренер Селесао Тіте стабільно залучав Алвеса як у матчах відбору, так і в товариських поєдинках. Дані має отримати свою частину ігрового часу на мундіалі, який точно стане для нього останнім, якщо, звісно, коуч Бразилії не збирається його заявляти у 43 роки.

Дані відправився на мундіаль в якості ментального лідера – це факт. На жаль, для легенди це стане прощанням з великим футболом.

Центральний захисник: Тіаго Сілва. Бразилія. 39 років

Попри поважний футбольний вік, Сілва є залізобетонним гравцем основи в Челсі і в збірній. Востаннє Сілва не грав за бразильську збірну рівно рік тому – в матчі проти Аргентини під час відбору на ЧС. Тоді пару захисників в центрі поля склали Мілітао і Маркіньос, але згодом хтось з них поступався місцем Сілві.

Тіаго скоро 40 років, а він все грає на найвищому рівні. Але за всіх оптимістичних прогнозів він не зможе втримати його до 2026 року, тому виступ на ЧС у Катарі стане прощанням із виступами на міжнародній арені.

Центральний захисник: Пепе. Португалія. 39 років

Поруч з Сілвою розташувався Пепе. Одіозний центральний захисник зіграє на четвертому чемпіонаті світу у своїй кар’єрі. Найкращим досягненням для нього були 1/8 фіналу у 2010 та 2018 роках.

Навіть попри те, що останнім часом футболіст не брав участі в матчах за клуб, Сантуш вирішив викликати Пепе у збірну. У матчі з Ганою Пепе був у запасі, а ось з Уругваєм — вийшов в старті.

Правий захисник: Жорді Альба. Іспанія. 33 роки

33-річний Жорді Альба все ще грає у збірній Іспанії, але є ймовірність, що цей ЧС стане останнім великим футбольним турніром у його чудовій і яскравій кар’єрі. Той факт, що Альбу заявили на ЧС – вже успіх для гравця, який втратив місце в основному складі Барси. Хоча й у Лізі націй Луїс Енріке награвав на позиції правого захисника як Альбу, так і Гайя з Маркосом Алонсо, але на світову першість поїхали перші двоє (Гайя потім вибув через травму).

Центральний півзахисник: Лука Модрич. Хорватія. 37 років

Лідер збірної Хорватії, основний півзахисник і конструктор атак Реала Лука Модрич проведе останній чемпіонат світу у своїй кар’єрі, адже у 2026 році йому виповниться 41.

Лука встиг зіграти на трьох чемпіонатах світу (2006, 2014, 2018) і найбільшим успіхом для його збірної стало "срібло" на ЧС-2018 року. Саме після успішної поїздки в росію, а також тріумф і Лізі чемпіонів Модрич став володарем Золотого м’яча.

Центральний півзахисник: Серхіо Бускетс. Іспанія. 34 роки

Чи не останній представник "золотого покоління" збірної Іспанії, яка виграла 2 чемпіонати Європи та чемпіонат світу на рубежі десятиліть. Бускетс був основним гвинтиком неймовірної команди дель Боске.

Серхіо грає в останньому чемпіонаті світу. И грає в основі.

Атакувальний півзахисник: Томас Мюллер. Німеччина. 33 роки

Справжня легенда Манншафт – найкращий бомбардир ЧС-2010, який став для нього дебютним, чемпіон світу 2014 року та учасник ЧС-2018 року, який став для німців геть провальним.

Після ЧС-2018 Мюллера не викликали до німецької збірної. Це було особисте рішення Льова. На той момент футболіст відіграв за збірну 100 матчів, забив 38 голів та зробив 36 асистів. Перед Євро-2020 коуч змінив своє рішення і викликав Томаса. З того часу він встиг зіграти ще 18 матчів і забив 6 голів.

В середині цього року Мюллер заявив, що планує виступати на найвищому рівні до 2025 року, а наступний чемпіонат пройде у 2026-му. Тому можна це вважати останнім акордом великого гравця.

Правий нападник: Ліонель Мессі. Аргентина. 35 років

Найкращий бомбардир в історії збірної Аргентини, рекордсмен по матчах за національну команду, справжня легенда світового футболу. Ліонель Мессі не потребує особливих представлень. Ймовірно, якби Лео запропонували обміняти всі сім Золотих м’ячів на один Кубок світу, він би погодився.Хоча це тільки припущення.

А реальність інакша – зараз Лео 35 років. І якщо навіть гіпотетично він зможе поїхати на ЧС-2026, то великої користі в 39 років він навряд принесе. Тому поїздка в Катар – останній шанс для Мессі золотими літерами вписати своє ім’я в історію світового футболу.

Роберт Левандовські. Польща. 34 роки

Не можна бути впевненими в тому, що полякам вдасться потрапити до фінальної стадії ЧС-2026, тому Левандовські потрібно докласти надзусиль, аби добре виступити на турнірі. Другого у його кар'єрі може більше й не станеться.

Звісно, досягти успіху збірної Польщі 1974 і 1982 років, коли вони ставали третіми на чемпіонатах світу, ймовірно, не вдасться, але маючи такого суперфорварда у своєму складі, поляки можуть навести метушні на турнірі.

Сьогодні один з пари — Мессі-Левандовські — можуть поїхати додому.

Лівий нападник: Кріштіану Роналду. Португалія. 37 років

Цей сезон явно невдалий для Кріша – подібного в кар'єрі португальця ще не було. Нестача ігрової практики в МЮ може спричинити перехід із основи збірної Португалії в запас, але на чемпіонаті на Роналду однозначно розраховують як на лідера, адже це його остання можливість виступити на мундіалі.

Отже, зустрічаємо:

Для кого ще чемпіонат світу стане останнім в кар’єрі:

Ді Марія. Аргентина. 34 роки

Анхель, як і Мессі, має "срібну" медаль ЧС-2014. Його кар’єра вже давно пішла на спад, що відображається в кількості ігрового часу в Юве та частими травмами. Втім, Скалоні зробив ставку на досвідченого гравця.

Луїс Суарес і Едінсон Кавані. Уругвай. Обом по 35 років

Ця пара нападників наводила жах на суперників на ЧС-2010, де зуміла посісти 4 місце, на ЧС-2014 (1/8 фіналу) і на ЧС-2018 (1/4 фіналу). Але прийшов час зміни поколінь.

Олів’є Жиру. Франція. 36 років

Для Жиру це буде третій і останній чемпіонат світу. У 2018 році він відзначився унікальним досягненням: Олів’є був основним нападником збірної Франції на тріумфальному мундіалі, але при цьому не забив жодного голу.

Ілкай Гюндоган. Німеччина. 32 роки

Гюндоган вдруге зіграє на мундіалі. У 2018 німці провалилися, а для Ілкая це був дебютний виступ.

Дріс Мертенс (35 років), Еден Азар (31 рік). Бельгія

І Мертенс, і Азар дебютували на чемпіонаті світу у 2014 році. Золоте покоління бельгійців зупинились на стадії ¼ фіналу, а вже через 4 роки ледь не пробилися у фінал турніру.

Каспер Шмейхель (36 років) і Крістіан Еріксен (30 років). Данія

Дивовижна збірна Данії здивувала всіх на Євро-2020. І це попри те, що команда залишилась без Еріксена, який ледь не помер посеред матчу групового етапу. Згодом Крістіан повернувся у збірну і почав приносити результат. Але час летить невпинно, і для головних зірок збірної настає останній чемпіонат світу.

Гарет Бейл. Уельс. 33 роки

Справжня легенда збірної Уельсу. Навіть не граючи за клуб, Бейл стабільно забивав за збірну. На жаль, саме його гол залишив Україну без чемпіонату світу, який і для самого Гарета став своєрідним прощанням з великим футболом. Після вчорашньої поразки Гарет відправився додому.