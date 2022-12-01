ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард не повністю готовий до гри.

Збірна Португалії вже забезпечила собі вихід до плей-оф раунду чемпіонату світу-2022, набравши шість очків у двох матчах.

Попереду фінальна гра групового етапу проти Південної Кореї, яку можуть пропустити деякі гравці. У "зоні ризику" не зіграти і капітан португальської збірної Кріштіану Роналду.

"Ми ще не знаємо, у якому фізичному стані зараз Кріштіану Роналду. Все залежатиме від того, як він буде тренуватись напередодні, і чи буде він це робити взагалі?

В нього шанси 50/50. Але в нас є чіткий план, як грати, якщо Кріштіану буде недоступний на цю гру.

Перемогти та зайняти у групі перше місце дуже важливо, тому що в такому разі ми отримаємо додатковий день на відновлення", — сказав головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш.

Матч між Південною Кореєю та Португалією відбудеться 2 грудня та розпочнеться о 17:00 за київським часом.