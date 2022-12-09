Другое

49-річний тренер — кандидат на посаду в мексиканській збірній.

Колишній головний тренер збірної Бельгії Роберто Мартінес може очолити національну команду Мексики, стверджує Het Laatste Nieuws.

Мартінес входить до шорт-листу кандидатів на посаду головного тренера збірної Мексики після того, як команду покинув Херардо Мартіно. Конкретної пропозиції до Роберто ще не надходило, інформує джерело.

Зазначимо, що Роберто Мартінес провів 79 матчів на чолі збірної Бельгії, з яких було 56 виграшів, 13 нічиїх та 10 поразок. До цього він тренував англійські Суонсі, Віган та Евертон.