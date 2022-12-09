ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату світу, у якому зіграють Нідерланди та Аргентина.

У рамках чветьфіналу чемпіонату світу-2022 збірна Нідерландів на Лумаїлі зіграє проти збірної Аргентини.

Луї ван Гаал та Ліонель Скалоні вже визначились зі стартовими складами на цей поєдинок — обійшлось без несподіваних сюрпризів.

Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд — де Рон, Ф. де Йонг — Депай — Гакпо, Бергвейн.

Запасні: Пасвер, Бейлов, де Лігт, де Врей, Классен, Л. де Йонг, Бергейс, Ланг, Маласія, Янссен, Вегхорст, Копмейнерс, Тейлор, Сімонс, Фрімпонг.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья — Мак Аллістер, де Пауль, Фернандес — Альварес, Мессі.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Гомес, Монтьєль, Паредес, Пеццелья, Паласіос, Корреа, Алмада, Ді Марія, Родрігес, Дібала, Лаутаро Мартінес.

Гра Нідерланди — Аргентина почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.