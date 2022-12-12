Контракт Чеслава Міхневича завершується наприкінці цього року.
Андрій Шевченко, Getty Images
12 грудня 2022, 20:37
Збірна Польщі може отримати нового головного тренера у новому році. Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.
Діючий контракт нинішнього головного тренера національної команди Чеслава Міхневича розрахований до кінця цього року.
З цієї причини Польський футбольний союз вже почав розглядати можливих кандидатів на його заміну. Глава ПФС Цезар Кулеша провів переговори з Мацеєм Скоржею, але він відповів відмовою.
Альтернативним варіантом є український фахівець Андрій Шевченко, переговори з яким можуть відбутися, якщо Міхневич покине свою посаду.
Зазначимо, що Польща пройшла груповий етап, але вилетіла з ЧС-2022 на стадії 1/8 фіналу, поступившись Франції (1:3).
Останнім місцем роботи Шевченка була італійська Дженоа. До старту катарського мундіалю українця вже пов'язували з можливим кріслом наставника збірної Польщі.