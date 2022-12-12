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Контракт Чеслава Міхневича завершується наприкінці цього року.

Збірна Польщі може отримати нового головного тренера у новому році. Про це повідомляє Przegladsportowy.onet.

Діючий контракт нинішнього головного тренера національної команди Чеслава Міхневича розрахований до кінця цього року.

З цієї причини Польський футбольний союз вже почав розглядати можливих кандидатів на його заміну. Глава ПФС Цезар Кулеша провів переговори з Мацеєм Скоржею, але він відповів відмовою.

Альтернативним варіантом є український фахівець Андрій Шевченко, переговори з яким можуть відбутися, якщо Міхневич покине свою посаду.

Зазначимо, що Польща пройшла груповий етап, але вилетіла з ЧС-2022 на стадії 1/8 фіналу, поступившись Франції (1:3).

Останнім місцем роботи Шевченка була італійська Дженоа. До старту катарського мундіалю українця вже пов'язували з можливим кріслом наставника збірної Польщі.