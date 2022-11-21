Італія

Приємні слова легендарного українця для "россонері".

Колишній нападаючий Мілана та збірної України Андрій Шевченко поділився своїми почуттями та емоціями, коли він вперше випробував газон стадіону Сан-Сіро після переходу з київського Динамо.

"З першого моменту, як я ступив на Сан-Сіро, я відразу відчув, що це мій дім, це моя публіка. Мені було комфортно, я відчував себе в безпеці, я завжди відчував підтримку вболівальників", — наводить слова Шевченка TUTTOmercatoWEB з посиланням на Milan TV.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан з 1999 до 2006 року, а потім з 2008 до 2009 року. Разом із "россонері" українець став переможцем Ліги чемпіонів та чемпіоном Серії А, а головне — заробив Золотий м'яч у 2004 році.

Раніше повідомлялося, що Шевченко не поспішає шукати нову роботу після звільнення з Дженоа.