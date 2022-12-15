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Турнір відбудеться на початку наступного року.

Традиційно в грудні проводиться Клубний чемпіонат світу, але цьогоріч через Мундіаль змагання перенесли на лютий 2023 року. Розпочнеться КЧС 1 лютого, фінальний поєдинок відбудеться — 11 числа.

16 грудня офіційно оголосять, яка країна прийматиме змагання. За даними Sportschau, господарем турніру стане Марокко.

Нагадаємо, від Європи на КЧС поїде мадридський Реал, який здобув перемогу в Лізі чемпіонів. Їхніми суперниками будуть: Фламенго (Копа Лібертадорес), Сіетл Саундерс (КОНКАКАФ), Окленд Сіті (Океанія), Відад (африканська Ліга чемпіонів), переможець азійської ЛЧ, який ще не визначився, та команда-господар.

Минулого року трофей виграв Челсі, обігравши у фіналі бразильський Палмейрас — 2:1.