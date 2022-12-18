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Лука не поспішає завершувати міжнародну кар'єру.

Асистент головного тренера збірної Хорватії Івіца Оліч висловився щодо майбутнього півзахисника Луки Модріча у національній команді.

"Я не думаю, що це був останній матч Модріча за Хорватію. Лука хоче зіграти у "Фіналі чотирьох" Ліги націй. Я на 100 відсотків впевнений, що він гратиме за збірну, якщо буде у формі", — слова Оліча наводить Sport1.de.

Раніше повідомлялось, що Модрич планує зіграти з Хорватією у Лізі націй, а потім вирішувати майбутнє.