ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легенда збірної не йде після ЧС-2022.

Перемога у матчі чемпіонату світу-2022 над Марокко принесла збірній Хорватії бронзові медалі цього турніру.

37-річний Лука Модрич провів на полі усі 90 хвилин. Лідер та справжня легенда команди отримав нагороду за найкращого гравця поєдинку.

Після матчу футболіста мадридського Реала, очікувано, запитали про його майбутнє в національній команді.

"Чи буду я завершувати кар'єру в збірній зараз? Я хочу знову зіграти з Хорватією в Лізі націй, а потім подивимося", — сказав Модрич.

Футболіст дебютував у команді в 2006 році. З тих пір на його рахунку 162 поєдинки та 23 голи.