Легенда збірної не йде після ЧС-2022.
Лука Модрич, Getty Images
18 грудня 2022, 00:41
Перемога у матчі чемпіонату світу-2022 над Марокко принесла збірній Хорватії бронзові медалі цього турніру.
37-річний Лука Модрич провів на полі усі 90 хвилин. Лідер та справжня легенда команди отримав нагороду за найкращого гравця поєдинку.
Після матчу футболіста мадридського Реала, очікувано, запитали про його майбутнє в національній команді.
"Чи буду я завершувати кар'єру в збірній зараз? Я хочу знову зіграти з Хорватією в Лізі націй, а потім подивимося", — сказав Модрич.
Футболіст дебютував у команді в 2006 році. З тих пір на його рахунку 162 поєдинки та 23 голи.