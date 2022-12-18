ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Прогноз на фінальний матч Мундіалю від головного тренера Руху.

Головний тренер Руху Леонід Кучук назвав команду, яка, за його думкою, переможе у фіналі чемпіонату світу.

"Аргентина. Коли ця збірна у чвертьфіналі виграла в Нідерландів у серії пенальті, наш аргентинець із Руху Альваренга сказав, що його співвітчизники стануть чемпіонами. Я погоджуюся: оцей дух аргентинських бойцюганів плюс Мессі, який може використовувати моменти. Але наголошу: ця збірна Аргентини – не тільки Мессі, його партнери можуть створювати для нього моменти", - приводить слова тренера офіційний сайт Руху.

Матч Аргентина — Франція розпочнеться о 17:00. За перебігом подій у цій грі ви можете слідкувати в онлайн-трансляції на нашому сайті.