ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться онлайн-трансляцію поєдинку між збірними Аргентини та Франції.

У фінальному протистоянні чемпіонату світу-2022 в Катарі поміж собою зіграють збірні Аргентини та Франції.

Футболісти Ліонеля Скалоні на груповому етапі в рамках квартету C розпочала с сенсаційної поразки від Саудівської Аравії, проте потім випередили азійську збірну, а також Польщу та Мексику, після чого послідовно вибивала в плей-оф Австралію (2:1), Нідерланди (2:2, 4:3 – пен.), довершивши ходу перемогою над Хорватією (3:0).

Команда Дідьє Дешама на груповому етапі в рамках квартету D випередила Австралію, Туніс та Данію, поступившись тільки представникам африканського континенту (0:1), після чого послідовно вибивала в плей-оф Польщу (3:1), Англію (2:1), а також здолала Марокко в півфіналі (2:0).

Що цікаво — останнього разу ці дві збірні зустрічались в 1/8 фіналу мундіалю-2018, і "Les Bleus" здолали "альбіселесте" с рахунком 4:3, після чого виграли турнір.

Франція при цьому й досі залишається чинним володарем Кубку світу.

Онлайн-трансляція матчу Аргентина — Франція:

Заявка збірної Франції

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареола (Вест Гем).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед), Бенжамен Павар (Баварія), Аксель Дісасі (Монако), Тео Ернандес (Мілан), Вільям Саліба (Арсенал), Жюль Кунде (Барселона), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Дайот Упамекано (Баварія).

Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал), Едуардо Камавінга (Реал), Адріен Рабьо (Ювентус), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Антуан Грізманн (Атлетіко), Олів’є Жиру (Мілан), Усман Дембеле (Барселона), Кінгслі Коман (Баварія), Рандаль Коло Муані (Айнтрахт), Маркус Тюрам (Боруссія М).

Заявка збірної Аргентини

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Вільярреал), Франко Армані (Рівер Плейт).

Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Гонсало Монтьєль (Севілья), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Херман Песселя (Бетіс), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед), Маркос Акунья (Севілья), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Хуан Фойт (Вільярреал).

Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко), Леандро Паредес (Ювентус), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон), Гідо Родрігес (Бетіс), Папу Гомес (Севілья), Енцо Фернандес (Бенфіка), Ексекіель Паласіос (Баєр).

Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус), Лаутаро Мартінес (Інтер), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті), Анхель Корреа (Атлетіко), Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед), Пауло Дібала (Рома), Ліонель Мессі (ПСЖ).

За версією букмекерів, фаворита цей матч не має. Так, на перемогу Франції чи Аргентини можна поставити з коефіцієнтом 2,80. Нічийний результат в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,05.

Нагадаємо, матч Франція — Аргентина відбудеться 18 грудня о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.