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ФІФА назвала претендентів на престижну нагороду.

ФІФА оголосила імена голкіперів, які увійшли до номінантів на приз "найкращого воротаря року" в рамках премії The Best. Цікаво, що всіх претендентів ФІФА не назвала.

При присудженні нагороди враховуватиметься тимчасовий відрізок із серпня 2021 року до 18 грудня 2022 року.

Сім претендентів на приз "найкращого воротаря року":

- Алісон Бекер (Ліверпуль, Бразилія);

- Яссін Буну (Севілья, Марокко);

- Тібо Куртуа (Реал, Бельгія);

- Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Аргентина);

- Домінік Лівакович (Динамо Загреб, Хорватія);

- Мік Меньян (Мілан, Франція);

- Мануель Нойєр (Баварія, Німеччина).

Церемонія нагородження лауреатів премії The Best відбудеться 27 лютого 2023 року.

Торік найкращим воротарем року ФІФА був визнаний голкіпер Челсі та збірної Сенегалу Едуар Менді.

Раніше ми писали, що у Ліваковича найбільше сейвів на чемпіонаті світу-2022, Мартінеса немає навіть у ТОП-10