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Football.ua згадує, чого очікував від нового року, і що зрештою справдилося.

На початку минулого року редакція нашого сайту традиційно склала список найочікуваніших подій 2022 року.

Тепер давайте ж пригадаємо цей перелік і підіб'ємо підсумки — що збулося, а що ні. Спойлер – результати трохи шокували.

Хаві поверне Барселоні приставку "топ"

Важке питання. У Ла Лізі у Барселони справи йдуть добре – команда йде на першому місці і за 14 ігор пропустила лише п'ять голів. Щоправда, три з них були пропущені від Реала в програному Ель Класіко (1:3). У Лізі чемпіонів – провал, команда знову гратиме у Лізі Європи. Як же ми можемо вважати команду топ-рівня, якщо вона два роки поспіль грає у плей-оф другого за статусом євротурніру? Хаві має пройти ще дуже довгий шлях. Хоча і є всі передумови казати, що каталонці багато роблять правильно.

Вердикт : не дочекалися

Металіст та Кривбас підвищать рівень конкуренції у чемпіонаті України

Український чемпіонат — болісна тема. Через військову агресію сусідньої недокраїни все інше пішло на другий план. Про жодний прогрес у спорті в умовах війни говорити не доводиться. У сухому залишку Металіст закінчив першу половину сезону на 11-му місці, Кривбас — дев'ятим.

Вердикт : не дочекалися

Два українські клуби кваліфікуються до групового етапу Ліги чемпіонів

Ага, розмріялися! Цього року наші обидві команди мали грати кваліфікаційні матчі за право грати на груповій стадії Ліги чемпіонів, але тут нам трохи пощастило. У фінал турніру-2022 вийшли Ліверпуль та Реал, які гарантували собі участь на груповому етапі наступного сезону через свої національні чемпіонати. Згідно з регламентом у груповому етапі з'явилося вакантне місце для чемпіона 12-ї асоціації, якою завдяки відстороненню російських клубів стала українська.

А ось Динамо стартувало з другого раунду кваліфікації — спершу пройшли Фенербахче, а потім — Штурм. У раунді плей-офф команді Луческу дістався суперник не за рівнем. Виграш у Бенфіки став би дивом. Але дива не сталось — 0:5 за підсумками двох матчів. Виходить, що наші очікування справдилися наполовину — у груповому етапі Ліги чемпіонів ми побачили один наш клуб, а не два.

Вердикт: не дочекалися

Більше наших у топ-чемпіонатах

Наші минулорічні надії:

"Уже не перший рік ми чекаємо трансферу Віктора Циганкова в один із міцних європейських клубів", "варто відзначити й Владиславу Супрягу", "Владислав Кочергін, схоже, зовсім остаточно вирішив піти на шляху до реалізації своїх амбіції пограти в більш престижному чемпіонаті Європи" , "Артем Довбик уже готовий здійснити другу спробу заграти за межами України"

Що в результаті? Циганков продовжує грати за Динамо, Супряга — не грає за Динамо (зараз травмований), Довбик — поки що, у Дніпрі-1. Але Артема варто відзначити — справжній лідер команди, яка намагається перервати гегемонію Шахтаря та Динамо. Довбик гратиме в Європі, це питання часу (сподіваємось). А Кочергін таки виїхав за межі нашої країни. Але не далеко — до Польщі, а саме до Ракува. У який бік це крок — судити вам.

Вердикт: не дочекалися

Золотий м'яч знову стане найпрестижнішою нагородою

Теж дуже спірне питання. Цього року жодних питань щодо правомірності вручення Каріму Бензема Золотого м'яча не виникало — француз був найкращим і абсолютно по ділу отримав визнання, не відчувши жодної конкуренції. Звідси навколо Золотого м'яча й не було жодних скандалів та суперечок. Але все-таки здається, що скандал імені Левандовські 2020 року, коли було ухвалено рішення скасувати нагороду, ще не вщух.

Вердикт: не дочекалися

Сенсаційний чемпіон

У цьому розділі ми розмірковували про сенсаційних чемпіонів у топ-лігах Європи чи рідну Україну. Нічого не вийшло. Ті самі гості в ту саму хату — Шахтар, Баварія, Ман Сіті, Реал, ПСЖ і Мілан. Стоп, Мілан? Хіба це не сенсація? Як би там не було, "россонері" взяли Скудетто уперше за 11 років. Що, безперечно, чудова новина в контексті Серії А.

Вердикт : не дочекалися

Андрій Шевченко досягне успіхів в Італії

Тренерська казка Шевченка в Італії виявилася недовгою. Точніше вона навіть не почалася. Під керівництвом українця Дженоа провів дев'ять матчів у чемпіонаті Італії, у яких тричі зіграв унічию та зазнав шість поразок.

На чолі генуезців Шевченко виграв лише один матч проти Салернітани в 1/16 фіналу Кубка Італії. Більше шансів тренер не отримав і був звільнений трохи більше ніж через два місяці після призначення. Заради справедливості, зазначимо, що обіцяних трансферів не трапилося — у Шевченка було вкрай мало часу та можливостей врятувати Дженоа.

За підсумками сезону клуб вилетів до Серії B. То, можливо, звільнення Шевченка було помилкою?

Вердикт: не дочекалися

Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін частіше гратимуть на клубному рівні

Ярмоленко допрацював контракт із Вест Гемом і пішов із клубу вільним агентом. Хоча навесні був чудовий відрізок і навіть з'явилися чутки про те, що контракт із Андрієм може бути продовжений. Не склалося — вінгер допрацював та вирушив у гості до Сергія Реброва в ОАЄ. Безперечно, там Ярмоленко отримує більше ігрової практики, але це зовсім не те, на що ми натякали.

Щодо Андрія Луніна, то в кар'єрі голкіпера суттєво нічого не змінилося — він продовжує бути другим номером. Єдиний позитив — це матчі в основі Реала, коли був травмований Тібо Куртуа. Лунін нарешті дебютував у Ла Лізі в складі Реала та показав себе дуже непогано. Щоправда, дебют відбувся майже через 4 роки після переходу

Вердикт : не дочекалися

Україна вийде на чемпіонат світу в Катарі

Мабуть, найнеприємніший результат для всіх нас. Україна була дуже близька до виходу на чемпіонат світу в Катарі і цей форум у такий важкий для країни час, безумовно, позитивно позначився б на всіх нас. І для людей, і країни. Але, на жаль, ми виявилися не здатними здолати Вельс, який у підсумку повністю провалив турнір.

Вердикт : не дочекалися

Коронавірус залишиться в минулому

А ось і єдиний пункт, який справдився! І то — частково, адже у нашій країні продовжує діяти карантин. Так-так, не дивуйтеся — його продовжили до 30 квітня 2023 року. Але якщо говорити про футбол, то коронавірус таки залишився в минулому. Люди знову ходять на стадіон, футболісти знову дають звичайні інтерв'ю у флеш-зоні тощо.

Вердикт : дочекалися

P. S. А які футбольні події в 2023 році очікуєте побачити ви? Діліться думками у коментарях.