Франция

У голосуванні взяли участь 420 журналістів із 113 країн світу.

Нападника ПСЖ та збірної Аргентини Ліонеля Мессі визнано найкращим спортсменом 2022 року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси (AIPS).

У голосуванні за найкращого спортсмена року взяли участь 420 журналістів із 113 країн світу.

За підсумками опитування Мессі набрав 962 голоси, випередивши легкоатлета Армана Дюплантіса (373) та свого партнера з ПСЖ Кіліана Мбаппе (366) зі збірної Франції.

Також додамо, що найкращою спортсменкою року була визнана футболістка Барселони та збірної Іспанії Олексія Путельяс.

Раніше стало відомо, коли Мессі може зіграти за ПСЖ.