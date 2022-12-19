ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

У списку найкращих чотири французи.

Статистичний портал Opta на своєму офіційному сайті презентував символічну збірну чемпіонату світу в Катарі.

До списку кращих потрапили чотири французи, два аргентинці та два хорвати. По одному представнику мають Марокко, Бразилія та Португалія.

Воротар: Домінік Лівакович (Хорватія).

Захисники: Тео Ернандес (Франція), Маркіньйос (Бразилія), Йошко Гвардіол (Хорватія), Ашраф Хакімі (Марокко).

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Орельєн Чуамені (Франція), Антуан Грізманн (Франція).

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція), Ліонель Мессі (Аргентина), Хуліан Альварес (Аргентина).

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.