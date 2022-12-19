У списку найкращих чотири французи.
Ліонель Мессі та Лука Модрич, Getty Images
19 грудня 2022, 17:58
Статистичний портал Opta на своєму офіційному сайті презентував символічну збірну чемпіонату світу в Катарі.
До списку кращих потрапили чотири французи, два аргентинці та два хорвати. По одному представнику мають Марокко, Бразилія та Португалія.
Воротар: Домінік Лівакович (Хорватія).
Захисники: Тео Ернандес (Франція), Маркіньйос (Бразилія), Йошко Гвардіол (Хорватія), Ашраф Хакімі (Марокко).
Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Орельєн Чуамені (Франція), Антуан Грізманн (Франція).
Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція), Ліонель Мессі (Аргентина), Хуліан Альварес (Аргентина).
Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.