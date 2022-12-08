ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Відвідуваність турніру залишає бажати кращого.

Із моменту отримання можливості прийняти чемпіонат світу-2022, представники офіційного Катару використовували всі досяжні ресурси для популяризації своєї країни з метою залучення якомога більшої кількості вболівальників.

Однак логістичні можливості самої країни та фінансове навантаження на її потенційних гостей, на додачу до особливостей місцевого врядування, зумовили низький попит на візити на мундіаль.

У підсумку, упродовж двох стартових тижнів мундіаля та проведення переважної частини запланованих протистоянь (56 із 64), країна зустріла лише 765 тис. відвідувачів із 1,2 млн запланованих (63,75%).

При цьому, Верховний комітет з питань розміщення та догляду за вболівальниками звітував, що більше половини гостей уже залишили межі країни через вибуття їхніх збірних зі змагань.

Менша кількість іноземних відвідувачів, аніж спочатку була запланована, призвела до неочікуваного перенасичення вільним житлом і запобігла перенаселеності та транспортним проблемам у Катарі — найменшій країні як за населенням, так і за територією, яка будь-коли приймала чемпіонат світу з футболу.

Однак і без того, наплив відвідувачів на 25% збільшим тримільйонне населення країни, із якого лише близько 10-12% є катарцями.

Зрештою, це призвело до того, що офіційний Катар зняв обмеження на прибуття до країни громадян і жителів інших країн Перської затоки саме на заключні вісім матчів турніру.

Відвідувачі Катару повинні отримати ідентифікаційну картку Hayya перед поїздкою, оскільки вона одночасно є обов’язковою в’їзною візою на час турніру. Починаючи з вівторка, 6 грудня, ця вимога не є чинною для мешканців інших країн Перської затоки, із якими співпрацює Катар.