ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Добре, що хоч до завершення турнірну встигли.

Збірна Португалії завершила виступи на чемпіонаті світу-2022 в Катарі на стадії 1/4 фіналу, де несподівано для себе поступилась головній сенсації турніру — національній команді Марокко, яка тепер зіграє проти Хорватії в матчі на третє місце.

І лише після цього Парламенту Португалії вдалось проголосувати на підтримку резолюції, яка засуджує сам факт проведення мундіалю в арабській країні, указуючи на "численні порушення прав людини в країні та екологічні злочини, вчинені для організації чемпіонату".

Текст документу було подано на розгляд депутатів партією захисників природи PAN ще до початку змагань, проте знайшов підтримку лише за шість днів після завершення виступів збірної.

Пропозиція анімалістів була підтримана більшістю палати, уключно з правлячою Соціалістичною партією, правоцентристською PSD, що утрималась, та ультраправою Chega, що відхилила документ.

У документі засуджуються "порушення прав людини в Катарі (головним чином — трудова експлуатація працівників-мігрантів), прав жінок і ЛГБТК+-спільноти, уключно з порушенням ФІФА взятих на себе зобов’язань у цих питаннях, а також екологічні злочини".

Затримку з ухваленням тексту резолюції пов’язують із поїздкою президента Португалії Марселу Ребелу де Соузи до Катару та прем'єр-міністра Антоніу Кошти в листопаді з метою підтримки національної збірної, яка за інших умов була б неможлива.

Таким чином Португалія долучилась до Великої Британії, Данії, Норвегії та Німеччини в ініціативі засудження чинного керівництва Катару.