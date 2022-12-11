ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Представників преси не стало під час мундіалю.

Окрім фантастичних футбольних матчів з порою несподіваною розв'язкою є темна сторона чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Під час матчу 1/4 фіналу змагання між Нідерландами та Аргентиною обірвалось життя американського журналіста Гранта Уола.

Він працював на каналі CBS Sports і активно вів свій твіттер, де писав про матчі, на яких він побував. І ця гра не була винятком.

Він написав про те, що арбітр призначив штрафний на 11 додатковій хвилині гри, з якого забив Вегхорст. У той момент в Уолу стало дуже погано. Лікарі направили його у лікарню, але там його реанімувати не змогли. Йому було 49 років.

Інша історія відбулась з фотографом Халідом аль-Міслама. Чоловік під час чемпіонату світу висвітлював поєдинки.

Працював він на катарському телеканалі Alkass, який і повідомив про його смерть після одного з поєдинків. Причина поки що невідома.

Навіть узимку у Катарі стоїть спекотна погода, на яку жалілися самі футболісти...