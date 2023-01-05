Іспанія

В Кубку Іспанії ледве не сталась гучна сенсація.

Захисник Барселони Рональд Араухо прокоментував гру Кубка Іспанії з Інтерсіті (4:3).

"Я щасливий повернутись після травми. Грати на чемпіонаті світу – це те, чого я хотів найбільше, але не вийшло. Я з нетерпінням чекав на гру Барси.

Перемога у додатковий час — у цьому і полягає магія Кубка. Ми вже знаємо про це. Коли ми виграли його пару років тому, у кожному матчі справа доходила до додаткового часу.

У неділю на нас чекає велика гра, фінал (Суперкубка Іспанії проти Бетіса — прим.). І ми маємо зосередитися на цьому. Але треба винести уроки з того, що трапилося. Нас попереджали про їх стандартні положення. Саме так вони й зрівняли рахунок", – сказав Араухо.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Інтерсіті — Барселона.