Українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату світу-2023. Монзуль працюватиме головною арбитринею, Стрілецька — асистенткою головної судді.

Цьогорічний чемпіонат пройде в Австралії та Новій Зеландії. Стартує світова першість 20 липня. 

Нагадаємо, збірна України не пройшла на ЧС-2023, посівши третє місце своєї групи з п'яти команд у кваліфікації турніру.

Раніше ми писали, що Монзуль — друга у списку найкращих арбітрів 2022 року серед жінок.