Для української арбітрині це вже третій чемпіонат світу, на якому вона працює.
КАТЕРИНА МОНЗУЛЬ, GETTY IMAGES
09 січня 2023, 15:30
Українські арбітрині Катерина Монзуль та Марина Стрілецька працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату світу-2023. Монзуль працюватиме головною арбитринею, Стрілецька — асистенткою головної судді.
Цьогорічний чемпіонат пройде в Австралії та Новій Зеландії. Стартує світова першість 20 липня.
Нагадаємо, збірна України не пройшла на ЧС-2023, посівши третє місце своєї групи з п'яти команд у кваліфікації турніру.
Раніше ми писали, що Монзуль — друга у списку найкращих арбітрів 2022 року серед жінок.