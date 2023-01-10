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У послугах венесуельця зацікавлений Рівер Плейт.

Рівер Плейт із Буенос-Айроса запропонував двохрічний контракт Саломону Рондону, який наразі перебуває у статусі вільного агента. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив авторитетний інсайдер світу футболу — Ніколо Скіра.

Зазначимо, що останнім клубом 33-річного венесуельця був Евертон, який він залишив у грудні. Футболіст явно не вписувався у тренерські плани Френка Лемпарда.

У нинішньому сезоні Саломон відзначився одним голом у восьми поєдинках у складі "ірисок".