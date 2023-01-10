Другое

Скандальний екс-легіонер київського Динамо знайшов собі новий клуб.

Колишній захисник київського Динамо Карлос Самбрано продовжить свою кар'єру у складі клубу Альянс Ліма. Про це повідомляє прес-служба перуанського клубу.

Угода із 33-річним перуанцем розрахована на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Самбрано був на контракті у Динамо з 2018 до 2020 року, але за основну команду "біло-синіх" він так і не зіграв.

У 2020 році Самбрано був викуплений Бока Хуніорс за 1,5 мільйона євро, але нещодавно його відрахували зі складу через погану дисципліну.