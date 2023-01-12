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Функціонер визнав, що погарячкував у висловлюваннях.

Ноель Ле Гре заявив, що повівся як ідіот, зневажливо висловившись про Зінедіна Зідана, повідомляє GFFN з посиланням на L’Equipe.

Президент Федерації футболу Франції (FFF), коментуючи чутки про бажання Зінедіна Зідана очолити збірну, заявив, що "навіть не взяв би слухавки", якби той спробував зв'язатися з ним. Така реакція викликала критику на адресу функціонера.

Пізніше виконавчий комітет FFF ухвалив рішення тимчасово усунути Ле Гре з посади.

При цьому, на засіданні виконкому глава Федерації заявив, що "повівся як ідіот". Водночас він зазначив, що не зробив нічого поганого.

Раніше повідомлялося, що Макрон хоче, щоб Платіні став президентом Федерації футболу Франції.