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Колишній гравець Шахтаря продовжить кар'єру у Греції.

ПАОК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з колишнім півзахисником донецького Шахтаря Тайсоном.

Угода з 35-річним бразильцем розрахована до літа 2024 року. У грецькій команді футболіст виступатиме під 11 номером.

Нагадаємо, нещодавно Тайсон розірвав контракт із Інтернасьйоналем, за який виступав із квітня 2021 року. За два сезони він провів 49 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач.

Наразі ПАОК займає третє місце у турнірній таблиці грецької Суперліги, набравши 35 очок. Лідер Панатінаікос має 42 бали.