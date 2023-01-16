Другое

Збігнєв прокоментував трансфер Мудрика до Челсі.

Колишній президент польсьскої федерації футболу Збігнєв Бонєк у своєму Twitter поділився думкою стосовно трансферу Михайла Мудрика з Шахтаря в Челсі.

"Поляки стоять на голові, щоб допомагати Україні.

Пізніше я бачу, що молодий гравець має заробляти багато мільйонів + якісь 60/70 мільйонів виплачено за сам трансфер. Хм, щось тут не так".

Коментарі звиклих користувачів під цим постом в більшій мірі направлені проти функціонера.

В Польщі легендарна фігура в історії місцевого футбола відома своїми неоднозначними та деколи скандальними висказуваннями у мережі.