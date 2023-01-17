Чергова збірна найкращих гравців від любителів статистики.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
17 січня 2023, 12:55
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS на своєму сайті представила символічну збірну найкращих гравців із Південної Америки за підсумками 2022 року.
У команду найкращих потрапили відразу сім аргентинців та чотири бразильці.
Повністю символічна збірна найкращих гравців з Південної Америки за версією IIFHS виглядає так:
Воротар: Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла).
Захисники: Ніколас Отаменді (Аргентина, Бенфіка), Тіаго Сілва (Бразилія, Челсі), Крістіан Ромеро (Аргентина, Тоттенгем).
Півзахисники: Родріго Де Пауль (Аргентина, Атлетіко), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Каземіро (Бразилія, Манчестер Юнайтед), Енцо Фернандес (Аргентина, Бенфіка).
Нападники: Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал), Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ).
Раніше IFFHS представила збірну найкращих гравців до 20 років за підсумками 2022 року.