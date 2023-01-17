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Чергова збірна найкращих гравців від любителів статистики.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS на своєму сайті представила символічну збірну найкращих гравців із Південної Америки за підсумками 2022 року.

У команду найкращих потрапили відразу сім аргентинців та чотири бразильці.

Повністю символічна збірна найкращих гравців з Південної Америки за версією IIFHS виглядає так:

Воротар: Еміліано Мартінес (Аргентина, Астон Вілла).

Захисники: Ніколас Отаменді (Аргентина, Бенфіка), Тіаго Сілва (Бразилія, Челсі), Крістіан Ромеро (Аргентина, Тоттенгем).

Півзахисники: Родріго Де Пауль (Аргентина, Атлетіко), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Каземіро (Бразилія, Манчестер Юнайтед), Енцо Фернандес (Аргентина, Бенфіка).

Нападники: Вінісіус Жуніор (Бразилія, Реал), Хуліан Альварес (Аргентина, Манчестер Сіті), Ліонель Мессі (Аргентина, ПСЖ).

Раніше IFFHS представила збірну найкращих гравців до 20 років за підсумками 2022 року.