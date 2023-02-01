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Коуч команди знає, для чого запросив українця.

Головний тренер Інтера Маямі Філ Невілл висловився щодо трансферу Сергія Кривцова.

"Коли ви розмовляєте з досвідченим гравцем, він просто почувається інакше, ніж молодий гравець. Вони точно знають, чого хочуть, точно знають, як тренуватись, і точно знають, як грати.

Ми сподіваємося, що Сергій принесе цей досвід до Інтера Маямі", – зізнався Філ Невілл.

Нагадаємо, що 31-річний українець підписав із американським клубом повноцінний контракт, розрахований на сезон-2024. Також передбачено можливість продовження угоди ще на один рік.