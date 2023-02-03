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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 2 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 2 лютого:

Стала відома причина зриву оренди Зієша до ПСЖ.

Варан завершив кар'єру у збірній Франції у віці 29 років.

З'явилася інформація, що з Ювентуса можуть зняти ще 20 очок.