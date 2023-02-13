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Відбив пенальті й знепритомнів...

Бельгійський голкіпер Арне Еспель помер після відбитого пенальті під час матчу, повідомляє Het Nieuwsblad.

25-річний футболіст відбив пенальті, а після цього знепритомнів і перестав подавати ознаки життя. Його намагалися врятувати медики. У воротаря почалися судоми.

"Це трагедія і шок для нас. Арне все своє життя був у клубі, його дуже любили. Він був чудовим хлопцем, завжди доброзичливим і готовим допомогти. Це дійсно важкий удар. В першу чергу для його сім’ї, а також для всіх нас", – зазначила директора клубу Вінкель Спорт Патріка Ротсарта.

До речі, сьогодні стало відомо, що у гравця Зорі Олега Данченка стався інфаркт під час тренування на зборах.