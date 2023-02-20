Другое

Футболіст не веде перемовин із Ан-Насром.

Днями колишній лівий захисник мадридському Реалу Марсело залишив грецький Олімпіакос. На фоні цієї новини почали ширитися чутки про можливий перехід 34-річного бразильця до Ан-Насра з Саудівської Аравії, за який виступає Кріштіану Роналду.

Втім, цю інформацію фактично заперечив у своєму Твіттері авторитетний журналіст Фабріціо Романо. За його словами, перемовини між клубом і футболістом наразі не ведуться, а 34-річний латиноамериканець вивчає різноманітні варіанти продовження кар'єри. Да даному етапі нічого не вирішено.

Нагадаємо, у жовті минулого року з'являлася інформація про можливий перехід Марсело до Лос-Анджелеса. Втім, це було ще за часів виступів в американському клубі Гарета Бейла, який вже завершив кар'єру.